أهلاوى حتى النخاع.. كريم عبد العزيز يكشف انتماءه الكروي

القاهرة - محمد ابراهيم -



كشف كريم عبد العزيز عن انتماءه الكروى وذلك من خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد المذاع على قنوات المتحدة.



كريم عبد العزيز يوضح موقفه من كرة القدم



أكد كريم عبد العزيز أنه من عشاق النادي الأهلي قائلًا:"أنا أهلاوي بجنون وحتى النخاع والأب والعم والأسرة كلها أهلاوية مع احترامي لكل جمهور الزمالك والزمالك على رأسي".

وأشار أنه كان من ناشئين الأهلي ولعب في الفريق 4 سنوات مع الكابتن صفوت عبد الحليم، مؤكدا أنه يحب من نجوم الأهلي الكابتن محمود الخطيب وطاهر أبو زيد ومصر ومجدي عبد الغني ومن الرموز أيضا محمد صلاح معلق:"إمام عاشور عامل شغل جبار ومجدي أفشة وفي الزمالك بحب شيكابالا من عظماء الكرة وعمر جابر وحسن شحاته وفاروق جعفر والزمالك قصة كبيرة أيضا".

أحداث مسرحية السندباد

وتدور أحداث مسرحية السندباد عن شخصية عمر أبو الهول التي يقدمها كريم عبد العزيز، وخلال هروبه من المعلم سنوسي يختبيء في مقبرة قديمة ويجد فيها سلسلة ترجع لزمن السندباد وينتحل شخصية السندباد وكأنه عاد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة لكي يعيش حياة السندباد ومغامراته، والمسرحية

بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء صيف.

آخر أعمال كريم عبد العزيز



يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز هو فيلم بيت الروبي الذي حقق به نجاح كبير،وتدور قصة فيلم في إطار كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الكثيرين، حول زوجين هما إبراهيم الروبي «كريم عبدالعزيز» وإيمان الروبي «نور» ابنة عمه لديهما طفلان ولد وبنت، يعيشان بمنزل على أحد الشواطئ الساحلية، وتضطرهما الظروف للسفر إلى القاهرة لإنهاء بعض الأوراق ليواجهان ماضي أليم بسبب حادث تسببت فيه زوجته وقت عملها كطبيبة لأمراض النساء والتوليد.