نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال عن محمد رحيم: "العبقري ابن العبقري أنا معجب جدًا".. تعرف على رد فعل الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان رامي جمال عن أكثر ملحنين يحبهم سواء فى العصور السابقة أو العصر الحالي حيث نشر تويته عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات الشهير "إكس" (تويتر سابقًا) ".

حيث نشر قائلًا: "اكتر ٣ ملحنين بحبهم في حياتي مع كامل الاحترام لكل العباقره من العصر اللي سبقنا بليغ حمدي ومن عصرنا مروان خوري والعبقري ابن العبقري محمد رحيم قدام فنهم أنا معجب وجدا".

منشور رامي جمال

رد الفنان محمد رحيم على الفنان رامي جمال

وقد رد الملحن محمد رحيم على هذه التغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر فيديو جمعه بـ رامي جمال سابقًا وعلق عليه قائلًا: "بشكرك يا حبيبي على كلامك ده اللى يشرفني ويسعدني من أخ عزيز وغالي وفنان ومبدع زيك".

منشور محمد رحيم

استوري محمد رحيم

تصدر الملحن محمد رحيم التريند

وفي سياق منفصل يذكر أنه تصدر اسم الملحن محمد رحيم خلال الفترة الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل وموقع التغريدات إكس وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مما أدي إلى نقله إلي المستشفي على الفور.

وتواصل دوت الخليج الفني مع محمد رحيم والذي كشف لنا عن آخر تطورات الصحية قائلًا “ الحمد الله حصلى ذبحة صدرية واتنقلت على المستشفي فورًا ودخلت العناية المركزة وعملت عملية قسطرة بالقلب ”

من جانب آخر كانت آخر أعمال محمد رحيم أغنية “ الساحل الشمالي ” التي كانت بالتعاون مع الفنان محمد منير والفنانة ميريام فارس "

آخر أعمال الفنان رامي جمال

وفي سياق متصل يذكر أنه طرح الفنان رامي جمال مؤخرًا أحدث أغنياته وهي أغنية "مش عايشين" وهي تنتمي إلى النوع الدرامي الذي تميز به ويحبه الجمهور دائمًا ويفضله، وسرعان ما تصدرت الأغنية تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ولقت إشادات واسعة من الجمهور.

وأغنية "مش عايشين" تحتل الآن التريند السادس عشر عبر "يوتيوب" وحققت نسب مشاهدات قد وصلت نحو 253 ألف مشاهدة، وأغنية "مش عايشين" هي من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان إسلام رفعت وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي.