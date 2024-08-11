مناقشات حول أدب الطفل ضمن أنشطة ثقافة القليوبية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد فرع ثقافة القليوبية عددًا من الفعاليات الثقافية ضمن برنامج أندية الأدب الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار أنشطة وزارة الثقافة.

أهمية أدب الطفل في الأمسيات الأدبية

أعد نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ أمسية أدبية بعنوان "أدب الطفل" أدارها الشاعر محمد سمير، الذي أشار إلى أهمية تناول الأمسيات الأدبية لقضايا الإبداع وأثرها في أدب الطفل. وتحدث الشاعر محمود الزهيري عن تجربة الكتابة للأطفال وتاريخ الكتابة الإبداعية لهم، خاصة في مطلع القرن العشرين الذي يُعتبر عصر الكتابة الذهبي للطفل.

الكتابة للطفل بين الشرق والغرب

تطرق الشاعر محمد علي عزب إلى الكتابة للطفل بين الشرق والغرب وأوجه الاختلاف والتقارب. أوضح أهمية الكتابة للطفل في غرس الذائقة الإبداعية في نفوس الأطفال، وتحدث عن رواد هذا الفن شرقًا وغربًا، بالإضافة إلى عوامل تآكل مساحة الكتابة للطفل والمعوقات وطرق التغلب عليها.

أنشطة ثقافية متنوعة في القناطر الخيرية

ضمن أنشطة الفرع برئاسة ياسر فريد وإقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، عقد نادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية ندوته الأسبوعية تحت عنوان "على هامش احتفالات ثقافة القليوبية بعيدها القومي"، أدار اللقاء الشاعر محمد هباش بحضور عدد من الشعراء والأدباء الذين ناقشوا أعمالًا أدبية منها قصيدة "قولي يا شاطر" للشاعر علي فاروق، و"قالت" للشاعر إبراهيم الدسوقي رئيس مجلس إدارة صالون ابدع، وقصائد أخرى.

تنمية بشرية وأدبية في القلج

كما قام د. مصطفى عز، الخبير في التنمية البشرية، بعرض بعض المواقف الحياتية للتغلب على الصعوبات في مجال التنمية البشرية.

وفي السياق نفسه، أعد نادي الأدب ببيت ثقافة القلج أمسية أدبية شارك فيها الأدباء أعضاء وضيوف النادي، وأدارها الشاعر سيد مرسي.