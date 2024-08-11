شاهد.. مي سليم بالأبيض في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة مي سليم متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة مي سليم



وظهرت مي سليم في الصور وهي ترتدي توب باللون الأبيض وبنطلون يحمل نفس اللون، مع تسريحة شعر ويفي، ومكياجًا جرئ يتناسب مع إطلالتها.



آخر أعمال الفنانة مي سليم الدرامية



ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة مي سليم في بطولة مسلسل "سر إلهي" من بطولة الفنانة روجينا وآخرين من النجوم، وهو المسلسل الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الاجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار غامض من الإثارة والتشويق.

طاقم عمل مسلسل سر إلهي



شارك في بطوله مسلسل سر الهي كوكبه كبيره من نجوم ونجمات الفن على راسهم الفنانه روجينا مراد مكرم نهى عابدين رانا رئيس أحمد مجدي محمود حجازي محمد ثروت دنيا سامي، رشا مهدي، محسن منصور، محمود الحديني، أحمد سلامة وآخرين من النجوم المميزين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.