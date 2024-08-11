نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مديحة حمدي: الحجاب لم يمنعني من التمثيل.. والجمهور يشعر أنني جزء من عائلته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة مديحة حمدي، أنها لم تفكر في الاعتزال بعد ارتدائها الحجاب، مشددة على أنها تحترم فنها وترى أن الفن هو إبداع وتمثيل وتوعية وترفيه.

تصريحات مديحة حمدي

وأشارت مديحة حمدي، خلال لقائها في برنامج "لقاء على الهواء"، إلى أن جمهورها لا يشعر بالغربة عنها لأنها تمثل أدوارًا تجسد أمهات أو جدات أو نساء من المجتمع، ما يجعل الجمهور يراها كجزء من عائلته.

وأوضحت، أن غيابها عن الشاشة لم يكن بسبب الحجاب، بل نتيجة انشغالها بمرض زوجها.





أسباب ابتعاد مديحة حمدي



وسبق، الفنانة مديحة حمدى أوضحت أسباب ابتعادها عن الظهور فى أعمال الدراما والسينما، قائلة إن السبب الأول جاء بعد وفاة زوجها وهو ما سبب لها صدمة كبيرة، خاصة أنه كان يتولى كل تفاصيل حياتها ويشعرها بحالة كبيرة من الأمان، وأيضًا عدم وجود العديد من الأدوار التي تناسبها، فمعظم الكتاب كما تقول يهتمون أكثر بأدوار الشباب ولا يقدمون أدوار جيدة للممثلين الأكبر عمرا، ثم فكرة ارتدائها الحجاب التي قيدتها بعض الشىء، قالت: " سبب اختفائي عن الساحة الفنية هو وفاة زوجي بعد معاناته مع مرض خطير، زوجي كان عائد من صلاة الجمعة وسقط على الأرض وتعرض للإصابة بكسر فى ذراعه، وعندما توجهنا إلى مستشفى الشرطة لأنه كان ضابط شرطة، وأثناء توقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بالمرض الخطير".