نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. هنا الزاهد بإطلالة جذابة في أحدث ظهور(صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة هنا الزاهد



وظهرت هنا الزاهد، وهي ترتدي فستان باللون الأحمر منقط باللون الأبيض، به فاتحه من الأمام وتركت شعرها منسدلًا، ومكياجًا يتناسب مع اطلالتها.

فيلم “إن غاب القط”



ومن ناحية أخرى، تشارك هنا الزاهد في بطولة فيلم "إن غاب القط" مع الفنان آسر ياسين، من المقرر انطلاق تصويره في النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، من إخراج سارة نوح وتأليف أيمن وتار. وإنتاج شركة kay oh Pictures.

وأيضًا تواصل هنا تصوير فيلم "ري ستارت" بطولة النجم تامر حسني، وهو من الأفلام التي تحمل الطابع الكوميدي، ومن المقرر عرضه في 2024،العمل من بطولة تامر حسني، وهنا الزاهد، وعصام السقا، وباسم سمرة، وميكا، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

“الزواج سم قاتل”

كما بدأت التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد "الزواج سم قاتل" الذي تنافس به في موسم رمضان 2025، والذي تكتبه وتخرجه ياسمين أحمد كامل، انتاج شركة ميديا هب.

تستعد هنا الزاهد لعرض أحدث أعمالها الدرامية التي تحمل اسم «إقامة جبرية» خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الفنان محمد الشرنوبي، يضم في بطولته عدد من النجوم أبرزهم: صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي.

تخوض هنا الزاهد بطولة فيلم بعنوان السلايف، والتي تقدمه مع ياسمين صبري، ليجتمعا بذلك لأول مرة في مسيرتهما الفنية، والعمل من إخراج معتز التوني.



آخر أعمال هنا الزاهد



وكان آخر أعمال هنا الزاهد كان فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، تدور أحداثه في إطار اجتماعى كوميدى، وهو من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومى فؤاد والطفل جان رامز ومجموعة من الفنانين.