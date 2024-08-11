نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهر الهمامي يشن هجومًا على الموسيقيين المصريين.. وهكذا رد حلمي عبد الباقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر نقيب الموسيقيين التونسي ماهر الهمامي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشور يشن فيه هجومًا على الفرقة الموسيقية المصرية لحفل الفنانة آمال ماهر ويصف أن الفرقة غير لائقة بهذا الحفل حيث نشر قائلًا: "مع احترامي للفرقة المصاحبة لآمال ماهر أخطاء كثيرة في التنفيذ ولو كانت الفرقة تونسية متأكد من حسن التنفيذ".

منشور ماهر الهمامي

ياسر زايد يقدم مذكرة لمجلس نقابة الموسيقيين

وعلى غرار هذا قد تقدم المنتج المصري ياسر زايد بتقديم مذكرة لمجلس نقابة الموسيقيين يطالب فيها بعدم التعاون مع نقابة الموسيقيين التونسية وعلى رأسهم النقيب ماهر الهمامي حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلًا: "السيد الفنان مصطفى كامل نقيب نقابة المهن الموسيقية المصرية

اكتب لسيادتكم مبدئيا قبل انتهائي من المذكرة الرسمية المقدمة مني إلى مجلس النقابة بطلب إيقاف التعامل نهائيا مع ما تدعى النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة وخاصة نقيبها السيد ماهر الهمامي الذي لا ينقطع عن نشر تدوينات تفوح بالعنصرية في أبشع صورها ضد أي فنان أو موسيقي غير تونسي".

واستكمل: "سيادة النقيب..إن طلبي هذا يبنى على عدة أسانيد وهي:

أولا: النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة ليست نقابة رسمية ترقى لأن تتعامل رسميا مع نقابة عريقة عمرها مائة سنة وإول نقباءها موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب والسيدة أم كلثوم، فهي ليست نقابة رسمية ولا تمثل جموع الموسيقيين التوانسة، فهي غير معترف بها بمنشور حكومي أو قانون نقابات.

ثانيا: الهيئة التنفيذية للنقابة غير منتخبة بنظام انتخابي صحيح وليس لديها جمعية عمومية محددة العدد وقانون انتخابي.

ثالثا: التعامل معها وحدها رسميا مخالفة دبلوماسية وتدخل في الشأن التونسي ومناصرة بعض الفنانين عن غيرهم، إذ أنها ليست النقابة الوحيدة، بل هناك نقابة تابعة للاتحاد العام للشغل وأخرى يرأسها الفنان الكبير لطفي بوشناق وصابر الرباعي.

واختصار التعاون مع هذه النقابة هو إهدار لحقوق باقي النقابات.

رابعا: لقد أصبحت اغلب منشورات السيد ماهر الهمامي فيها هجوم عنصري على الفنانين المصريين والعرب".

منشور ياسر زايد

واختتم حديثه قائلًا: "هذا إضافة إلى ملف أضعه تحت يد الشؤون القانونية بالنقابة وجمعية المؤلفين والملحنين المصرية حول تحصيلهم نسب أداء عن الاغاني المصرية وغير معلوم أن كانوا يسددوا لجمعية المؤلفين والملحنين المصرية ام لا، سيادة النقيب خلال الأسبوع القادم سأقدم لمجلس نقابة المهن الموسيقية المصرية مذكرة مفصلة بذلك".

حلمي عبد الباقي يرد على نقيب الموسيقيين التونسي ماهر الهمامي

ليرد عليه الفنان حلمي عبد الباقي وكيل نقابة المهن الموسيقية المصرية على هذا المنشور في خاصية التعليقات المصاحبة المنشور قائلًا: "مع احترامي للأخ ماهر الهمامي عندما يكتب علي صفحته ان الفرقه المصاحبه للفنانه امال ماهر بها اخطاء فهذا تجاوز كبير في حق موسيقيين مصر الكبار ويذكر لو كانت الفرقه تونسيه كان التنفيذ هيكون افضل طبعا لا يصح أبدا لان هذه عنصريه غير مطلوبه ولا مرغوبه لان الكل يعلم قدر الموسيقيين المصريين علي مستوي الشرق الأوسط وكفي ذلك".