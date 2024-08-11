نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| حبس عصام صاصا 6 أشهر في واقعة وفاة سائق على الدائري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محكمة جنايات الجيزة بزينهم، اليوم الأحد، بمعاقبة مؤدي المهرجانات "عصام صاصا"، بالحبس لمدة ٦ أشهر مع الشغل لحيازته المواد المخدرة، وانقضاء الدعوى المدنية والجنائية بالتصالح في اتهامه بالقتل الخطأ أعلى الطريق الدائري.

محكمة عصام صاصا

وحضر عصام صاصا مطرب المهرجانات، إلى محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، ثاني جلسات محاكمته بتهمة القتل الخطأ، وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير مخدر، وظهر "عصام صاصا" داخل القاعة وهو يقرأ القرآن ويرتدي كمامة وتيشرت أسود خلال انعقاد ثاني جلسات مُحاكمته أمام محكمة الجنايات في تهمة القتل الخطأ.

دفاع عصام صاصا يطالب بالبراءة

وطالب محمد حمودة دفاع مطرب المهرجانات عصام صاصا، ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، كما دفع بعدم جواز تقرير المعلم الكميائي بإثبات تعاطي المتهم بتعاطي المخدرات، وذلك لعدم وجود جزم بوجود قصد جنائي من التعاطي متمثل في العلم والإرداة واحتمالية تناوله أدوية علاجية، تحتوي على مضادات التهاب، والأدوية التي تحتوي على مواد شبيهة في التحليل بالمواد المخدرة.

القبض على عصام صاصا

وسبق، تمكن الإنتربول من ضبط المطرب عصام صاصا أثناء تواجده في إحدى الدول العربية، تم ترحيله إلى مصر، واقتياده إلى مديرية أمن الجيزة، وإجراء فيش جنائي له، والتحفظ عليه من قبل قوات الأمن، تمهيدا لمحاكمته غدا أمام محكمة الجنايات، بتهمة تعاطي المواد المخدرة، والتسبب في قتل مواطن، قبل عدة أشهر، في حادث سير أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية.

تفاصيل اتهام عصام صاصا في القتل الخطأ

ويذكر ان أجهزة الأمن قد القت القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا، لدى وصوله مطار القاهرة الدولى، لاتهامه بقضية القتل الخطأ، التي تنظرها محكمة الجنايات صباح غدِ، إلى جانب اتهامه بالتزوير في محرر رسمى عن طريق شقيقه و2 آخرين لتمكينه من عمل توكيل لمحامٍ للدفاع عنه أثناء مغادرته البلاد إلى دبى، عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه على ذمة القضية الأولى، قبل أن تأمر بضبطه وإحضاره، عقب ورود تقرير الطب الشرعى، الذي أفاد بتعاطيه مواد مخدرة أثناء قيادته سيارته اثناء الحادث.