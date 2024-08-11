رامي جمال يعلن موعد طرح آخر أغانيه في العام الجاري والتي تحمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 08:26 مساءً - كشف المطرب رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام» عن موعد طرح آخر أغانيه لهذا العام والتي تحمل عنوان حالته صعبة».

ونشر رامي جمال البوستر الدعائي للأغنية معلقا: يوم الأربعاء اللي جي ميعادنا مع آخر أغاني السنة دي إن شاء الله تعجبكم وأشوفكم في أول السنة مع ألبوم الشتا.

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حفل مهرجان العلمين الجديدة

وحقق حفل رامي جمال نجاح كبير في مهرجان العلمين الذي رفع شعار كامل العدد»، وقدم خلال الحفل عددًا من أشهر أغانيه، وكان أبرز الأغاني هو ميدلي من أغاني لنجوم تعاون معهم في التلحين، مثل أغنية مش كنت تتكلم» للنجم محمد حماقي، و أنا مصمم» للمطرب بهاء سلطان، و بسلم عليك» للمطرب مصطفى قمر، و هاجي على نفسي» لتامر عاشور، و أنت تاني» لهيفاء وهبي.