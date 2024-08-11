"أيووه عليكي دنيا".. خالد تاج الدين يعلق على أزمة عصام صاصا

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أحمد جودة - القاهرة - علق الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، عن أزمة عصام صاصا بعد أصدرت محكمة جنايات الجيزة بزينهم، اليوم الأحد، بمعاقبته بالحبس لمدة ٦ أشهر مع الشغل لحيازته المواد المخدرة، وانقضاء الدعوى المدنية والجنائية بالتصالح في اتهامه بالقتل الخطأ أعلى الطريق الدائري.



ونشر خالد تاج الدين صورة لعصام صاصا وهو منهار بالبكاء خلال النطق بالحكم عليه، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وعلق قائلًا: «أيووه عليكي دنيا.. هنجح فيكي في ثانيه ألاقيكي قالبه الآيه عليا، حرفيًا يا جماعه والله».

ودخلت جهاد أحمد زوجة عصام صاصا في نوبة صدمة وبكاء هستيري والصراخ بعد سماع الحكم على زوجها بالحبس، وظلت تردد أن زوجها برئ: «معملش حاجة ليه كده».

وكانت قد أودعت مديرية أمن الجيزة، أمس عصام صاصا مطرب المهرجانات، بالسجن المركزي، تمهيدًا لبدء محاكمته أمام محكمة جنايات الجيزة، لاتهامه بالتسبب في وفاة سائق عقب دهسه على الطريق الدائري والقيادة تحت تأثير مخدر، واصطحبت قوة أمنية بمديرية أمن الجيزة المتهم من قسم شرطة الطالبية، إلى محكمة جنوب الجيزة؛ لعرضه على نيابة جنوب الجيزة؛ لإعلانه بأمر الإحالة ثم إعادته للقسم.



وتحفظت أجهزة الأمن على عصام صاصا مطرب المهرجانات، بعد وصوله إلى مطار القاهرة، صباح اليوم السبت، وتم ترحيله إلى مديرية أمن الجيزة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره، لاتهامه بالتسبب في مصرع موظف، أعلى الطريق الدائري، تحت تأثير المخدر، ومن المقرر أن تنظر المحكمة أولى جلسات محاكمته غدًا الأحد.



وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بعصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش، وأيضا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين.