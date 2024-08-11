نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة افلام الستينات والسبعينات للراحل نور الشريف في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - في ذكرى وفاة نور الشريف.. يقدم لكم دوت الخليج الفني قائمة الأفلام والشخصيات التي قدمها نور الشريف
عقد الستينات:
1. 1966: قصر الشوق - كمال عبد الجواد
2. 1968: بنت من البنات - صلاح
3. 1969: زوجة بلا رجل - مدحت
4. 1969: نادية - صبري
5. 1969: بئر الحرمان - رؤوف كامل
عقد السبعينات:
6. 1970: زوجة لخمسة رجال - وكيل النيابة
7. 1970: أشياء لا تشترى - يوسف
8. 1970: المراية - المهندس أحمد
9. 1970: السراب - كامل
10. 1971: امرأة لكل الرجال - رؤوف
11. 1971: غدا يعود الحب - سامي عبد الحميد
12. 1971: بنات في الجامعة - عصام
13. 1971: شباب في عاصفة - مدحت وحيد
14. 1971: ثم تشرق الشمس - يسري همام
15. 1971: المتعة والعذاب - عادل
16. 1971: زوجتي والكلب - نور
17. 1971: البيوت أسرار - سراج
18. 1971: ولد وبنت والشيطان - نور
19. 1972: زواج بالإكراه - كمال
20. 1972: الخوف - أحمد
21. 1972: امتثال - الأستاذ ناجي
22. 1972: صور ممنوعة - حامد
23. 1972: الحاجز - عزت
24. 1972: من البيت للمدرسة - حسن
25. 1973: السكرية - كمال عبد الجواد
26. 1973: الحب والصمت - فؤاد
27. 1973: المرأة التي غلبت الشيطان - محمود
28. 1973: كلمة شرف - كامل
29. 1973: الرغبة والضياع - عبد الله
30. 1973: مدينة الصمت - أحمد لطفي
31. 1973: أشرف خاطئة - المهندس سامح
32. 1973: دمي ودموعي وابتسامتي - عصام
33. 1973: شيء من الحب - شريف
34. 1973: السلم الخلفي - محمد محمود
35. 1974: مدرسة المشاغبين - بهجت الأباصيري
36. 1974: امرأة حائرة - جلال عبد الرحمن
37. 1974: النصابين الخمسة - شكري
38. 1974: الأبرياء - عمرو الرسام
39. 1974: البنات والحب - علاء
40. 1974: آنسات وسيدات - صلاح
41. 1974: في الصيف لازم نحب - أحمد عبد الفتاح
42. 1974: الشوارع الخلفية - سعد داود (سوسو)
43. 1974: ليالي لن تعود - حسين
44. 1974: الأخوة الأعداء - شوقي الأرماني
45. 1974: أبناء الصمت - مجدي
46. 1975: حبيبتي شقية جدا - علاء
47. 1975: بائعة الحب - سامي
48. 1975: لقاء مع الماضي - حسين / أحمد زاهر
49. 1975: ألو أنا القطة - مشمش
50. 1975: يا رب توبة - إبراهيم عبد الباقي سويلم
51. 1975: الحفيد - شفيق
52. 1975: الكل عاوز يحب - أحمد أبو العز / بشندي
53. 1975: يوم الأحد الدامي - حمادة
54. 1975: صابرين - حسن
55. 1975: لا شيء يهم - محمد وجدي
56. 1975: شقة في وسط البلد - شريف
57. 1975: امرأتان - كمال
58. 1975: الضحايا - د. عصمت
59. 1975: شهيرة - كمال
60. 1975: الأنثى والذئاب - أدهم
61. 1976: الكرنك - إسماعيل الشيخ
62. 1976: الدموع الساخنة - د. شريف
63. 1976: لقاء هناك - عباس سلطان
64. 1976: العاشقات - كمال
65. 1976: الكل يحب - نبيل
66. 1976: وعادت الحياة - عزت أحمد فهمي
67. 1976: لا وقت للدموع - النقيب سمير منصور
68. 1976: المنحرفون - محمود
69. 1976: دائرة الانتقام - جابر عبد الواحد
70. 1976: شلة الأنس - د. سعد
71. 1977: توحيدة - حسين
72. 1977: ميعاد مع سوسو - هشام
73. 1977: سونيا والمجنون - رفيق
74. 1977: فتاة تبحث عن الحب - مجدي
75. 1977: ابنتي والذئب - يوسف أحمد
76. 1977: الشياطين - الأمير نبيل
77. 1977: همسات الليل - طارق
78. 1978: قطة على نار - أمين
79. 1978: الأقمر - كمال
80. 1978: ضاع العمر يا ولدي - عباس
81. 1978: رحلة داخل امرأة - محمود
82. 1978: الاعتراف الأخير - أدهم
83. 1978: المرأة الأخرى - محمود
84. 1978: البعض يذهب للمأذون مرتين - د. ممدوح
85. 1978: دون زواج أفضل - شريف
86. 1978: ابتسامة واحدة تكفي - صلاح شوقي
87. 1979: مع سبق الإصرار - مصيلحي عبد الدايم
88. 1979: يمهل ولا يهمل - سامي
89. 1979: لا تبكي يا حبيب العمر - د. أحمد شوقي