نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على قائمة أفلام نور الشريف بالثمانينات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ذكرى وفاة نور الشريف.. اليكم قائمة أعماله بالسينما في الثمانينيات 90. 1980: أين تخبئون الشمس - الشيخ محمود 91. 1980: لست شيطانا ولا ملاكا - أحمد 92. 1980: ضربة شمس - شمس 93. 1980: الرغبة - جابر عبد الرحمن حسين 94. 1980: تحدي الأقوياء - رشدي عبد الرحمن 95. 1980: حبيبي دائما - إبراهيم النجار 96. 1981: فتوات بولاق - محروس 97. 1981: أهل القمة - زعتر النوري / محمد زغلول 98. 1981: الشيطان يعظ - شطا الحجري 99. 1981: الحب وحده لا يكفي - مدحت 100. 1981: لن أغفر أبدا - حسين صديق فؤاد 101. 1982: غريب في بيتي - شحاتة أبو كف 102. 1982: بريق عينيك - وليد 103. 1982: الغيرة القاتلة - عمر 104. 1982: سواق الأتوبيس - حسن سلطان 105. 1982: أرزاق يا دنيا - أبو زيد 106. 1982: إعدام طالب ثانوي - يحيى 107. 1982: حدوتة مصرية - يحيى شكري مراد 108. 1982: الطاووس - حمدي سليمان 109. 1982: العار - كمال 110. 1983: الذئاب - ناجي عبد الدايم 111. 1983: يا ما انت كريم يا رب - مصطفى 112. 1984: شوارع من نار - إمام السيد المصري 113. 1984: اللعنة - الصحفي حمدي عبد السلام 114. 1984: بيت القاضي - فتحي الدفراوي 115. 1984: آخر الرجال المحترمين - فرجاني 116. 1984: عندما يبكي - شريف صابر الجندي 117. 1985: الزمار - الزمار حسن 118. 1985: الصعاليك - مرسي 119. 1985: عسل الحب المر - إبراهيم براءة 120. 1985: المطارد - سماحة الناجي 121. 1985: انحراف - حسن أبو الفضل 122. 1985: الحكم آخر الجلسة - سعيد همام 123. 1986: أجراس الخطر - جابر متولي إسماعيل 124. 1986: كلمة السر - حسن 125. 1986: عصفور الشرق - وكيل النيابة / عصفور المجنون 126. 1986: السكاكيني - عزب 127. 1986: عصر الذئاب - أحمد 128. 1986: وصمة عار - مختار 129. 1986: جذور في الهواء - أيمن ربيع حجاج 130. 1986: القطار - خالد 131. 1987: الوحل - العميد خالد عبد الرحمن 132. 1987: قاهر الزمن - كامل إبراهيم