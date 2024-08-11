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في ذكرى وفاته.. تعرف على قائمة أفلام نور الشريف بالثمانينات

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على قائمة أفلام نور الشريف بالثمانينات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ذكرى وفاة نور الشريف.. اليكم قائمة أعماله بالسينما في الثمانينيات

 

90. 1980: أين تخبئون الشمس - الشيخ محمود

91. 1980: لست شيطانا ولا ملاكا - أحمد

92. 1980: ضربة شمس - شمس

93. 1980: الرغبة - جابر عبد الرحمن حسين

94. 1980: تحدي الأقوياء - رشدي عبد الرحمن

95. 1980: حبيبي دائما - إبراهيم النجار

96. 1981: فتوات بولاق - محروس

97. 1981: أهل القمة - زعتر النوري / محمد زغلول

98. 1981: الشيطان يعظ - شطا الحجري

99. 1981: الحب وحده لا يكفي - مدحت

100. 1981: لن أغفر أبدا - حسين صديق فؤاد

101. 1982: غريب في بيتي - شحاتة أبو كف

102. 1982: بريق عينيك - وليد

103. 1982: الغيرة القاتلة - عمر

104. 1982: سواق الأتوبيس - حسن سلطان

105. 1982: أرزاق يا دنيا - أبو زيد

106. 1982: إعدام طالب ثانوي - يحيى

107. 1982: حدوتة مصرية - يحيى شكري مراد

108. 1982: الطاووس - حمدي سليمان

109. 1982: العار - كمال

110. 1983: الذئاب - ناجي عبد الدايم

111. 1983: يا ما انت كريم يا رب - مصطفى

112. 1984: شوارع من نار - إمام السيد المصري

113. 1984: اللعنة - الصحفي حمدي عبد السلام

114. 1984: بيت القاضي - فتحي الدفراوي

115. 1984: آخر الرجال المحترمين - فرجاني

116. 1984: عندما يبكي - شريف صابر الجندي

117. 1985: الزمار - الزمار حسن

118. 1985: الصعاليك - مرسي

119. 1985: عسل الحب المر - إبراهيم براءة

120. 1985: المطارد - سماحة الناجي

121. 1985: انحراف - حسن أبو الفضل

122. 1985: الحكم آخر الجلسة - سعيد همام

123. 1986: أجراس الخطر - جابر متولي إسماعيل

124. 1986: كلمة السر - حسن

125. 1986: عصفور الشرق - وكيل النيابة / عصفور المجنون

126. 1986: السكاكيني - عزب

127. 1986: عصر الذئاب - أحمد

128. 1986: وصمة عار - مختار

129. 1986: جذور في الهواء - أيمن ربيع حجاج

130. 1986: القطار - خالد

131. 1987: الوحل - العميد خالد عبد الرحمن

132. 1987: قاهر الزمن - كامل إبراهيم

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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