تعرف علي موعد العرض الثاني لـ سر إلهي على قناة DMC

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت قناة DMC عن انطلاق العرض الثاني لمسلسل سر إلهي، بطولة روجينا، يوم الأحد المقبل، الموافق 18 أغسطس.

مواعيد عرض مسلسل سر إلهي

ومن المقرر عرض مسلسل سر إلهي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 7 مساء عبر شاشة قناة dmc، بينما يعرض في تمام الساعة 11مساء على شاشة قناة dmc drama.

قنوات عرض مسلسل سر إلهي

يعرض مسلسل سر إلهي بطولة روجينا على قناة DMC، ويعرض ايضا علي قناة DMC دراما، وعرض علي قناة CBC، كما عرض على قناة cbc، منصة watch it ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل سر إلهي

والعمل ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة، مكون من 15 حلقة، عُرض على قنوات cbc ومنصة WATCH IT فى رمضان الماضي، بطولة روجينا، محمد ثروت، مي سليم، نهى عابدين، ميمي جمال، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، ومريم أشرف زكي، تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

قصة مسلسل سر إلهي

دارات احداث مسلسل سر إلهي في إطار اجتماعي درامي، حيث ناقش الصراعات العائلية والخلافات الزوجية وغيرها من القضايا المهمة، وجسدت روجينا خلاله شخصية نصرة، والتي تعمل موظفة في دار للمسنين، ثم تتعرض لأزمات عديدة في حياتها.

برومو مسلسل سر إلهي

وتظهر روجينا في البرومو الرسمي لمسلسل "سر إلهي" بمشاهد مليئة بالغموض والإثارة والتشويق حيث توجد لقطات من دخولها السجن ونزول قبر وصراعات مع العديد من الشخصيات بسبب طيبتها في البداية إلى أن تتغير شخصيتها بعد دخولها السجن، كل ذلك في خليط فني متنوع، يقدمه المخرج رؤوف عبد العزيز، هذا إلى جانب العديد من مشاهدة الأكشن والإثارة ودخولها نصر القبر، تضمن البرومو العديد من الصراعات بين النجوم الشباب وتنويه بوجود العديد من الأزمات بينهم والتي سيتم الكشف عنها على مدار حلقات المسلسل المقرر عرضه في رمضان الذي يفصلنا عنه 48 ساعة.

قضايا مسلسل سر إلهي

تناول المسلسل العديد من القضايا في أحداثه ما بين مشاكل عائلية وأخلاقية حيث دائما ما يبهرنا الثاني النجمة روجينا، المخرج رؤوف عبدالعزيز، بتقديم أعمال مختلفة تناقش القضايا الاجتماعية في المجتمع المصري، وتبحث عن المضمون الجيد والهادف الذي يقدم دراما مؤثرة في كل البيوت المصرية.