نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفيديو قصير.. شيرين عبد الوهاب تروج لأحدث أعمالها قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت الفنانة شيرين عبد الوهاب في العودة للساحة الغنائية واسترجاع التواصل المباشر مع جمهورها من خلال منصات التواصل الاجتماعي.



شيرين تروج لأحدث أعمالها



وحرصت شيرين على تشويق جمهورها لعمل جديد ونشرت من خلال صفحتها الشخصية عبر تطبيق "x" فيديو قصير لها لم توضح من خلال شئ لكنه يبين أنه عمل جديد تقوم بطرحه خلال الفترة القادمة حيث أكتفت بالتعليق بكلمة قريبًا فقط.

عودة شيرين عبد الوهاب للساحة الغنائية من جديد:



ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها شيرين في هذا السياق، هو تدشين قناتها الرسمية على تطبيق واتساب، وتدشين قناتها الرسمية على موقع "إكس -X" وتوثيقها في أقل من 48 ساعة، هذه الخطوة تأتي في إطار سعي شيرين للوصول إلى جمهورها بشكل أكثر مباشرة وتفاعلًا إلى جانب ذلك، نجح فريق عمل شيرين في استعادة قناتها الرسمية على تطبيق تيك توك، مما زاد من حضورها الرقمي وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم النجوم في الوطن العربي.

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب:



ويذكر أن آخر أعمال شيرين عبدالوهاب هي اغنيه "الدهب" من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، تعتبر الأغنية الأولى التي تطرحها شيرين بعد غياب دام ثلاث سنوات، حيث كانت أغنية "وش حقيقي" والتي قدمتها في تتر مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق في موسم رمضان 2021، هي آخر أعمال شيرين عبد الوهاب



كلمات أغنية الدهب

قالوا الذهب اللي بيلمع (عمره ما بيصدي

(ياما نصحنا ما قولنا لك (قولنا لك هدي

لفيت الدنيا أهو وجيت لي وهتبوس على يدي

مش كان من الأول، من الأول إحنا إستغنينا

(عيني ع اللي بيتجرأ (لما بيطرق

(إتهور مسمعش اتهور (معرفش يفرق

النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق

مش كان من الأول، من الأول إحنا إستغنينا

ما إحنا قولنا، قولنا إكبروا لنا قولنا

عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا

ما إحنا قولنا، قولنا إكبروا لنا قولنا

عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا

(مالك واقف متكدر (الله لا يقدر

(هو كلامنا ده بيخضر (قدر تتقدر

كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر

مش كان من الأول، من الأول إحنا إستغنينا

