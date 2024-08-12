محمود عامر يروج لأحدث أعماله المسرحية الجديدة "بكاكا شو"

القاهرة - محمد ابراهيم -

روج الفنان محمود عامر عن أحدث أعماله المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم "بكاكا شو"، حيث شارك "محمود" جمهوره بصورة من بوستر المسرحية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:" بكاكا شو يوم الخميس ١٥ أغسطس الساعة التاسعة مساءا على مسرح الحياة بوكالة البلح شارع إبراهيم الكبابجي أمام محطة مترو ماسبيرو".

وأضاف:" والمسرحية من تأليف عمرو يحيي، إدارة مسرح نيرة أصلان، إنتاج الكاتب الصحفي وجدى رزق، مخرج منفذ دعاء الخولي، إخراج أحمد شحاته ".

تعليقات الجمهور على منشور محمود عامر

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



محمود عامر يكشف عن تفاصيل مسرحية مجلس العقلاء



رفع الفنان القدير محمود عامر مستوى الحماس لجمهوره من خلال الكشف البوستر الرسمي لمسرحية مجلس العقلاء من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

و مسرحية مجلس العقلاء من بطولة مجموعة من النجوم محمود عامر، رضا حامد، غادة إبراهيم، عبد السلام دهشان، سعيد المختار، محمد شلش، عبير مكاوي، رحاب الغراوي، محمد عابدين، خالد محروس، أيمن إسماعيل، تأليف وأشعار أيمن حافظ، استعراضات أشرف فؤاد، ألحان وتوزيع وليد خلف، إخراج محمد الخولي.

آخر أعمال محمود عامر



والجدير بالذكر آخر أعمال محمود عامر مسلسل المداح الجزء الثالث أسطورة العشق، والذي حقق نجاحات واسعة في الوطن العربي، ومازال مستمر للجزء الرابع رمضان 2024.