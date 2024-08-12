ويزو تنشر مقطع فيديو من كواليس "السندباد" مع أبطال العمل

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة ويزو مقطع فيديو من كواليس عرض مسرحية " السندباد" من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام

كتبت ويزو:' ماشاء الله لا قوة الا بالله اللهم صلي على النبي عرض السندباد لنجم مصر والوطن العربي كله شكرا.

وتدور أحداث مسرحية السندباد عن شخصية عمر أبو الهول التي يقدمها كريم عبد العزيز، وخلال هروبه من المعلم سنوسي يختبيء في مقبرة قديمة ويجد فيها سلسلة ترجع لزمن السندباد وينتحل شخصية السندباد وكأنه عاد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة لكي يعيش حياة السندباد ومغامراته، والمسرحية بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء صيف.

وتعد مسرحية "سندباد" بمثابة عودة الفنان كريم عبد العزيز للمسرح بعد غياب سنوات بعد آخر أعماله المسرحية "حكيم عيون" عام 2001 بطولة الراحل علاء ولي الدين، الفنان أحمد حلمي، تأليف أحمد عبدالله، إخراج هاني مطاوع.