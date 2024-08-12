تعرف على تفاصيل وفاة الفنان النوبي محمد فوزي

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدر خبر وفاة الفنان النوبي محمد فوزي تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول تعرضه لحادث أليم مما أدى إلى وفاته علي طريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان.

تفاصيل تعرض محمد فوزي للحادثة



وكان الطريق الصحراوي الغربي بأسوان، شهد منذ قليل حادث تصادم ميكروباص مع سيارة الفنان محمد فوزي مما أدي لمصرعه فى الحال وشخص اخر وإصابة 9 آخرون، وعلي الفور تم نقل المصابيين إلى مستشفي لتلقي العلاج اللازم والمتوفين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقي مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي في طريق بنبان الصحراوي الغربي، نتج عنه مصرع وإصابة ١١ شخص، وعلي الفور تم الدفع ب ٩ سيارات إسعاف تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم والمتوفين إلى مشرفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج تصريحات الدفن.