نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تعاقد محمد فراج على مسلسل ضمن دراما رمضان 2025.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نشر محمد فراج من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام نفي الشركة المسؤلة عن إدارة أعماله عن حقيقة تعاقده على مسلسل بدراما رمضان 2025.

وأكدت الشركة: "هذا الخبر غير صحيح وسوف يتم الإعلان عن مشروع رمضان المقبل ۲۰۲٥ فور إتمام التعاقد رسميًا".



آخر أعمال محمد فراج

يذكر أن آخر أعمال محمد فراج هو فيلم أهل الكهف، ويشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يأتي فيلم أهل الكهف ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

أحداث فيلم أهل الكهف

تدور أحداثه في عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.