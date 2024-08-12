أوبرا عربي وفلكلور القناة في انطلاق عروض الأسبوع الخامس لقصور الثقافة بمهرجان العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم - بباقة متميزة من الفقرات الاستعراضية، انطلقت فعاليات الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين في دورته الثانية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واستمرارًا للعروض الفنية التي تشارك بها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

عروض متنوعة من أوبرا عربي

قدم الفقرات فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى، وتنوعت ما بين الاسكتشات المأخوذة من بعض الأغاني، والمسرحيات، والمسلسلات، والأفلام المصرية بعد إعادة تجديدها على مستوى التوزيع والموسيقى، وتقديمها في صورة مسرحية مبسطة.

توالت الفقرات الفنية المقدمة على الممشى السياحي بالمنطقة الترفيهية، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ومن بينها: "الحلو في الڤرندة، عايز أروّح، أما أنت جريء، صغيرة على الحب، جانا الهوى، حلو الحلو، حمادة عزو، خمس قارات، رُزة".

كما قدم نجوم الفرقة فقرة فنية تضمنت عروضًا للأطفال منها: "حلقاتك برجالاتك، جدو علي، وسينما الأطفال"، واختتمت العروض بميدلي للفنان الراحل أحمد زكي.

فرقة أوبرا عربي: تقديم الفن بلمسة جديدة

تأسست فرقة "أوبرا عربي" عام 2014، تابعة لقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وتتكون من 25 عضوًا. تعتمد الفرقة على تقديم قوالب فنية تجمع بين الغناء والتمثيل والاستعراضات لتقديمها إلى الجمهور بشكل جديد يحاكي فكرة العمل الأصلي. تعد الفرقة النوعية الوحيدة المعتمدة بهيئة قصور الثقافة التي تقدم هذا اللون من الفنون، وشاركت في الكثير من المحافل والمهرجانات المحلية والدولية.

فلكلور القناة: عروض مستوحاة من التراث

تواصلت الفعاليات مع عروض فنية مستوحاة من فلكلور القناة قدمتها فرقة الإسماعيلية بقيادة الفنان محمد حسين، ومن أشهرها "الصيادين، سمسميتي، بتغني لمين، يا حمام، جتالة، والضمة".

اختتم اليوم بباقة متميزة من الأغنيات التراثية للفنان ماهر كمال بمصاحبة التنورة والسمسمية.

فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية: إحياء التراث

تأسست فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية عام 1985 على يد الفنان الراحل محمد خليل. تقدم الفرقة رقصات مستوحاة من بيئة منطقة القناة، وشاركت في الكثير من المهرجانات الدولية وحصلت على أكثر من جائزة، بالإضافة إلى المشاركات المحلية في المناسبات القومية المختلفة.

تنظيم وإشراف العروض الفنية

تُنفذ العروض الفنية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية.

مهرجان العلمين: ملتقى الثقافات والفنون

يُعد "مهرجان العلمين" الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويشهد هذا العام فعاليات جديدة تُقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية.

تتنوع الأنشطة ما بين المقامة خصيصًا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور، مما يجعله مقصدًا سياحيًا هامًا لآلاف الزائرين من مصر والعالم.