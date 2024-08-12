نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم ولاد "رزق 3" أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فيلم “ولاد رزق 3”، أن يحقق إيرادات قياسية في شباك التذاكر بين الأفلام المعروضة في دور السينما، ومن أبرز هذه الأفلام إكس مراتي، بطولة الفنان هشام ماجد، والفنانة أمينة خليل، واللعب مع العيال بطولة الفنان محمد إمام، وجوازة توكسيك بطولة الفنان محمد أنور والفنانة ليلى علوي.

إيرادات فيلم ولاد رزق



وبلغت إيرادات فيلم ولاد رزق 3، أمس الأحد الموافق 11أغسطس، نحو 398،886 جنيهًا في شباك التذاكر.



وحقق فيلم ولاد رزق 3 إيرادات مرتفعة منذ عرضه في السينمات، حيث ضم كل من أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، بجانب علي صبحي، رزان مغربي، نسرين أمين، أسماء جلال، وغيرهم، ومن تأليف صلاح الجهيني، وللمخرج طارق العريان، وتم تصويره بين مصر والسعودية، وتمويله برعاية هيئة الترفيه السعودي.



أحداث فيلم ولاد رزق 3

وتناول فيلم ولاد رزق 3، في هذا الجزء، بعد مرور سنوات وافتراق الإخوة في طرق حياتهم المختلفة، لكن ذات يوم، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على أبناء رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى من أجل إنقاذ أنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر، والأهم في تاريخ أبناء رزق.