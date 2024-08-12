نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت العدل يكشف عن أحدث أعماله الفنية المقبلة..تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل السيناريست مدحت العدل، مساء أمس، ضيفًا في برنامج "حد النجوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر شاشة قناة "الحياة"، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، في نسخته الثانية، وكشف خلال اللقاء عن تفاصيل أحدث أعماله الفنية المقبلة.

تصريحات مدحت العدل

وقال "العدل" عن تحضيراته لأعماله الفنية المقبلة:"أنا والمخرج المبدع أحمد البوهي بنحضر دلوقتي لـ مسرحية ميوزيكال روميو وجولييت، وإن شاء الله تبدأ في شهر 11، وأنا بعتبر نفسي شاعر الأول وبعد كده اكتب دراما، وأنا بحب الشعر الغنائي وأول فيلم كتبته آيس كريم في جليم فأنا بحب جزء الشعر الغنائي ومايل ليه".



وتحدث عن أمنيته في تقديم السيرة الذاتية لـ الراحل المفكر وعالم الجغرافيا جمال حمدان، قائلًا: "نفسي أعمل السيرة الذاتية لـ العبقري جمال حمدان اللي عمل عبقرية المكان واتكلم على العلمين وصحراء مصر الغربية، أتمنى أني استطيع أن أقدم هذا العمل".

آخر أعمال مدحت العدل





ويذكر أن آخر أعمال مدحت العدل هو مسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان يحيي الفخراني، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أحداث مسلسل "عتبات البهجة"



وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقته بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.



أبطال وصناع مسلسل "عتبات البهجة"

ومسلسل “عتبات البهجة” تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم.