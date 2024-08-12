نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطربو المهرجانات يتضامنون مع عصام صاصا بعد الحكم بحبسه:" ربنا يهونها عليك يا حبيبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لفتة تعكس التضامن والدعم في الوسط الفني، حرص عدد من مطربي المهرجانات على الوقوف بجانب زميلهم المغني عصام صاصا بعد الحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر بتهمة تعاطي المخدرات، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّروا عن حزنهم وأملهم في تخفيف محنته.

كلمات الدعم من زملاء الساحة الفنية

عبر مؤدي المهرجانات عنبة عن حزنه لما تعرض له عصام صاصا، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلًا: "حزين حزن الدنيا عليك يا أخويا، ربنا يهونها عليك.. ياه على الدنيا، الناس نسيت أن عصام صاصا فرحهم كتير مع أول غلطة وغصب عنه باعوه، محلتيش غير الدعاء ليك يا أخويا وفي ضهرك على طول."

مشاعر التضامن من مسلم

كما أعرب المطرب مسلم عن دعمه لعصام صاصا قائلًا: "مشفتكش غير مرة واحدة ومكنتش أعرف حب الناس ده كله ليك، وأكيد اللي ربنا يوقف ليه الناس دي كلها أكيد ربنا بيحبه، ربنا يرجعك لبيتك وأهلك سالم يا حبيبي وربنا يصبر أهل المتوفي."

حمو بيكا وحسن شاكوش ينضمون للوقوف بجانب صاصا

وانضم حمو بيكا إلى قائمة الداعمين لصاصا، وكتب في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام": "ربنا يفكها عليك يا رب أجدع خلق الله، ربنا يهونها عليك يا أبو رحيم."

بينما علّق حسن شاكوش قائلًا: "ربنا يهونها عليك يا حبيبي، اللي بيحبه يدعي له هو طيب وابن حلال، ربنا يرجعه لأهله وابنه بالسلامة يا رب."

عصام صاصا يوضح ملابسات الحادث

ومن جانبه، حرص عصام صاصا على توضيح ملابسات حادث الدهس الذي تعرض له أحد الأفراد على الطريق الدائري، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في فيسبوك.

وأوضح قائلًا: "أنا دلوقتي نازل بلدي وممكن يكون هذا الفيديو أخر فيديو ليا، وعاوز أتكلم معاكم في حاجات مهمة، ممكن تجرى لي حاجة، وممكن أتاخد في المطار، أنا عاوز أفهم الناس ايه اللي حصل معي بالظبط علشان الناس مش فاهمة حاجة، أنا كنت راجع من شغلي رايح أجيب ابني أعمله عقيقة أفرح بيه، وأنا راجع في نص الدائري بالظبط ماسك نص الطريق، هو الله يرحمه ويحسن إليه أنا مخبطتوش من على الرصيف زي ما الناس بتقول والخبطة كانت على الشمال مش من اليمين."

يأتي هذا الحادث في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها عصام صاصا، وسط دعم كبير من زملائه في الوسط الفني وجمهوره.