في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ إبراهيم خان

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الإثنين 12أغسطس ذكرى ميلاد إبراهيم خان، الذي قدم 173 عملًا فنيًا في السينما والتليفزيون، على مدار ما يزيد على نصف قرن من الزمان، منذ قدومه من بلده السودان وافدا لدراسة الفنون في المعهد العالي للفنون المسرحية إلى وفاته في 9 يناير 2007، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية له.



نشأة إبراهيم خان

ولد إبراهيم خان من أب سوداني وأم مصرية بالسودان، قدم إلى مصر عام 1954، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج عام 1961.



بدايته الفنية

عمل في بدايته بإذاعة ركن السودان التي تحولت بعد ذلك إلى اسم إذاعة وادي النيل، إلى أن قابل أحد المنتجين بالصدفة، والذي أقنعه بإمكانية عمله ممثلًا، وعلى الرغم من حياته في مصر إلا أنه لم يحصل على الجنسية المصرية.



أبرز مسلسلات إبراهيم خان



رأفت الهجان ج2، الإخوة زنانيري، أبرياء في قفص الاتهام، جواري بلا قيود، نار ودخان، أوبرا عايدة.

أبرز المحطات الفنية لـ إبراهيم خان

نجح إبراهيم خان في تشكيل قاعدة جماهيرية كبيرة، وكانت من بين أبرز الأعمال: دائرة الانتقام، غروب وشروق، الصعود إلى الهاوية، الحب والثمن، الأشرار، نهاية الشياطين، العسل المر، كلنا فدائيون، امرأة لكل الرجال، المذنبون، وغيرهم من الأفلام