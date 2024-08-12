نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2025..نجمات مرشحات لمسلسل أحمد العوضي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان أحمد العوضي، في الفترة الحالية، التحضيرات لمسلسله الجديد، الذي يشارك به في دراما رمضان 2025، والتي تدور أحداث المسلسل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا في الصعيد.

ومن أبرز النجمات المرشحات للعمل ياسمين رئيس وميرنا نور الدين وسارة سلامة، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنتجة خلال الفترة المقبلة كافة التعاقدات مع أبطال العمل، إستعدادًا لبداية التصوير.

آخر أعمال أحمد العوضي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي الفنية، هو مسلسل "حق عرب"، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024، وحقق نجاحا كبيرا، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور طوال فترة عرضه.

أبطال وصناع مسلسل "حق عرب"

وشارك في بطولة مسلسل "حق عرب" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:أحمد العوضي رياض الخولي، وفاء عامر، كارولين عزمي خليل، دينا فؤاد، دينا المصري، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، الطفل منذر مهران، وآخرين من النجوم المتميزين، وأيضًا العمل من تأليف محمود حمدان، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، إخراج إسماعيل فاروق.