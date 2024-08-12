الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن عن عقد اتفاق لتعاون استراتيجي مع شبكة تلفزيون النهار

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الشركة المتحدة وهي الشركة الرائدة فى مجال الإعلام في مصر والشرق الأوسط بعقد اتفاق لتعاون استراتيجي مع شبكة تلفزيون النهار في مجال تبادل وإنتاج المحتوى الإعلامي من مسلسلات وأفلام وبرامج مما يسهم فى تطوير المجال الإعلامي فى مصر وفتح آفاق جديدة للمؤسسات الإعلامية الخاصة من أجل الارتقاء بالمحتوى المقدم محليًا وإقليميًا والحفاظ على اقتصاديات المؤسسات الإعلامية المحلية واستدامتها.

تفاصيل الاتفاق مع شركة المتحدة

وقد تم التوقيع اليوم بمقر الشركة المتحدة بالقاهرة بحضور كلًا من السيد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة والسيد علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شركة ترنتا المالكة لشبكة تلفزيون النهار والسيد مصطفى الشنيطي المدير التنفيذي لشركة زيلا كابيتال المستشار المالي للاتفاق.