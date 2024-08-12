نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم قرية قرب الجنة يشارك في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفيلم الصومالي قرية قرب الجنة للمخرج مو هاراوي في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي الممتد من يوم الخميس 5 إلى الأحد 15 سبتمبر/ أيلول، ضمن برنامج Centerpiece، لينضم إلى مجموعة تضم أكثر من 40 فيلمًا لمخرجين من 41 دولة.

عرض فيلم قرية قرب الجنة

وقد تمتع الفيلم بشعبية واسعة النطاق وعروض مزدحمة في الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي، حيث أقيم عرضه العالمي الأول في قسم نظرة ما بالمهرجان، بحضور الممثلين وطاقم العمل، ويعُد أول فيلم على الإطلاق تم تصويره في الصومال ويشارك في المهرجان.

أحداث فيلم قرية قرب الجنة

تدور أحداث الفيلم في قرية صومالية عاصفة، يجب على عائلة أُعيد لم شملها حديثًا التنقل بين تطلعاتهم المختلفة والعالم المعقد المحيط بهم. الحب والثقة والمرونة ستدعمهم خلال مسارات حياتهم.

فاز مشروع فيلم قرية قرب الجنة بعدد من المنح الإنتاجية من بينها منحة صندوق السينما العالمية في مهرجان برلين السينمائي، كما فاز مشروع الفيلم بمنحة ما بعد الإنتاج (20 ألف يورو) من ورش أطلس بمهرجان مراكش الدولي للفيلم، وقد عبر الحاضرون عن إعجابهم بالفيلم وأشادوا بشكل خاص بالتصوير السينمائي لمصطفى الكاشف.

تفاصيل فيلم قرية قرب الجنة

الفيلم من تأليف وإخراج مو هاراوي وبطولة أحمد علي فرح ومونتاج جوانا سكرينزي وتصميم الإنتاج لنور عبد القادر، وتصوير مصطفى الكاشف.

الفيلم من إنتاج شركة فيلم فرايبيوتر في النمسا، وشركة مامال فى الصومال، وشركة كازاك للإنتاج في فرنسا، ونيكو فيلم في ألمانيا.