أسما إبراهيم تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت المذيعة أسما إبراهيم، متابعيها علي حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، بصور لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.

أحدث ظهور لـ أسما إبراهيم

وظهرت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة صيفية، مرتديه فستانها باللون الأبيض يكشف عن خصرها ونسقت معه بعض الإكسسوارات البسيطة،حذاء صيفي ذا كعب عالي.

تعد أسما إبراهيم إحدى الإعلاميات البارزات في الساحة الإعلامية في الوطن العربي، وتقدم العديد من البرامج التليفزيونية الناجحة على القنوات الفضائية."

مكالمة أسما إبراهيم لـ شيرين عبد الوهاب

سبق، كشفت اسما إبراهيم تفاصيل مكالمتها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب،قائلة:" صحيت النهاردة على أجمل مكالمة من صوت مصر والوطن العربي شيرين عبد الوهاب، واتكلمنا كتير في حاجات حلوة جدا شيرين بتحضرلها لجمهورها، أنا كنت سعيدة بالمكالمة دي لأني اطمنت على شيرين، وأن صوتها فعلا مبسوط وعاملة شغل هيكسر الدنيا الفترة الجاية، شيرين تتابع كل الدعم من الناس ليها وأن جمهورها هو أهلها السند ليها شيرين راجعه بقوة.

أسما إبراهيم تعلن حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات

وايضا أعلنت الإعلامية أسما إبراهيم، حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية، ونشرت صورا لها من دبي، عبر خاصيه الاستوي بحسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "شكرًا دولة الإمارات العربية على منحي الإقامة الذهبية بلدي الثاني اللي بعتز بيها وبشعبها الجميل ".

نبذة عن أسما إبراهيم

ولدت اسما ابراهيم بمحافظة الإسكندرية قامت بالدراسة في كلية الإعلام جامعة العلوم والتكنولوجيا، عملت في تقديم البرامج الحوارية والعديد من المقابلات التلفزيونية مع أكبر النجوم التي جعلها لها عدد كبير من المتابعين. ونالت شهرة واسعه في السنوات القليلة الماضية بعد تقديمها برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس الفضائية، وبدأت أسماء مشوارها المهني ببرنامجين صغيرين ولكنها لم تحقق النجاح التي كانت تأمل فيه وقد ذكرت أنها كانت تسعى للتعلم من خلال هذه البرامج الصغيرة.

أسما إبراهيم أول إعلامية مصرية تقدم حفل إيمي جالا

ويذكر ان إدارة حفل إيمي جالا الذي سيقام في دبي يومي 27 و28،قد اختارت الإعلامية أسما إبراهيم لتقديم الحفل على الريد كاربت وتقدم جميع الضيوف والمكرمين خلال الحفل، وقالت إدارة الحفل في بيان لها إنه تم اختيار الإعلامية المصرية أسما إبراهيم لتنقل البث المباشر للحفل في 28 من شهر إريل الجاري والذي ينقل على الهواء من دبي مول بمدينة دبي.