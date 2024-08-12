إبداعات فنية متميزة في ليالي "صيف بلدنا" بدمياط

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في تقديم برنامج "صيف بلدنا 4" للمصطافين في مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

يهدف البرنامج إلى تقديم عروض ثقافية وفنية متنوعة تسعد المصطافين وتثري حياتهم الثقافية.

عروض فنية متنوعة في منطقة اللسان برأس البر

شهدت جماهير منطقة اللسان برأس البر عروضًا فنية متنوعة قدمتها فرقة المطرية التلقائية للسمسمية بقيادة خالد الشناوي. تضمنت العروض مجموعة من الفقرات الفنية مثل "عظيمة يا مصر، أنا أكلت شبار، صياد المطرية" التي أبهرت الجمهور وأضفت على الأجواء سحرًا خاصًا.

إبداعات موسيقية من فرقة أبو قير

أبدعت فرقة أبو قير للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، بفقرات غنائية رائعة منها "بيت العز، أما براوة، آه يا لالالي، قدك المياس، يا حلو ناديني، على رمش عيونها، إن راح منك يا عين، يا ورد على فل وياسمين، قولوا الحقيقة، عيون القلب، جانا الهوى". أضافت هذه الفقرات لمسة فنية رائعة للجمهور.

استعراضات شعبية من فرقة الغربية للفنون الشعبية

قدمت فرقة الغربية للفنون الشعبية بقيادة المدرب والمخرج رامي جوهر، مجموعة من الفقرات الاستعراضية الغنائية التي أدهشت الجمهور. تضمنت العروض "مع الذكر، سوق النحاس، الفشارة، تنورة بدوي، الفرح الفلاحي" وقدمها يحيى عامر وأحلام السيد ببراعة.

فعاليات متنوعة في دمياط الجديدة

في دمياط الجديدة، استمتع جمهور المسرح الروماني بالحديقة المركزية بعرض آخر لفرقة أبو قير للموسيقى العربية. قدمت الفرقة مجموعة من أغاني الزمن الجميل والطرب الأصيل مثل "يهديك يرضيك، يا حلو ناولني، بهية، لولا الملامة، قدك القياس، آه يا لالالى، قولوا الحقيقة، يا ورد على فل وياسمين، عيون القلب".

مشاركة متميزة من فرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية

قدم المسرح الروماني أيضًا عرضًا فنيًا آخر لفرقة الغربية للفنون الشعبية، التي قدمت فلكلور فلاحي مميزًا مثل "القمح، السمك، الفشارة، التنورة، الفرح الفلاحي". بالإضافة إلى ذلك، قدمت فرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية بقيادة الفنان أحمد إسماعيل عروضًا من التراث الشعبي تضمنت "إحنا المصريين، مديح للرسول، سلم على، الحلو في الفراندة"، إلى جانب مقطوعات موسيقية شهيرة مثل "حب إيه، وكوكتيل لعبد الحليم".

ختام فعاليات "صيف بلدنا 4"

تشهد فعاليات "صيف بلدنا 4" بدمياط، التي يقيمها فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، وإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، ورشًا فنية للأطفال ومعرضًا للكتاب يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة. تستمر العروض الفنية المقدمة يوميًا في التاسعة مساءً حتى نهاية أغسطس الحالي، مقدمة لجمهور دمياط تجربة ثقافية غنية وممتعة.