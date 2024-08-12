شيرين عبدالوهاب تستعد لطرح ألبومها الجديد خلال أيام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 07:32 مساءً - تواصل النجمة شيرين عبدالوهاب، التحضيرات الأخيرة لطرح ألبومها الجديد خلال أيام قليلة، والذي يحمل الكثير من المفاجآت، والتي ستعلن من خلاله عودتها القوية إلى الساحة الفنية.

ونشرت شيرين، أمس، برومو ترويجي لألبومها الجديد على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع عبارة "قريبا".

يأتي هذا الإعلان بعد فترة من الجدل والانفصال عن روتانا، حيث كشفت الفنانة عن دفعها مبلغا كبيرا قدره 8 ملايين جنيه كشرط جزائي لفسخ عقدها مع الشركة.

وأكدت شيرين على توقيعها عقدا جديدا مع شركة إنتاج أجنبية، مما يفتح أمامها آفاقا أوسع للترويج لأعمالها الفنية على المستوى الدولي، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة بداية مرحلة جديدة في مسيرة الفنانة، حيث ستتمكن من الحصول على حرية أكبر في اختيار أعمالها وتقديمها للجمهور.