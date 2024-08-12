بإطلالة جريئة.. هيدي كرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ هيدي كرم

وظهرت هيدي كرم، مرتديه فستان جريئ بألوان صيفية تجمع بين الأخضر والأزرق تكشف عن خصرها وساقها، اعتمدت مكياج بسيط، تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

أحدث أعمال هيدي كرم

ومن ناحية اخري، تواصل الفنانة هيدي كرم تصوير أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "وتر حساس"، ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم صبا مبارك، إنجي المقدم، ومحمد علاء جامايكا، وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر أن يتم طرح المسلسل في شهر 11 المقبل، وسوف يتكون من 45 حلقة.

أعمال هيدي كرم حاليا

ويعرض حاليا لـ هيدي كرم مسلسل "الوصفة السحرية" وتجسد شخصية أميرة تعمل في أحد البنوك، وتنفصل عن زوجها، وبعد الانفصال تريد تعويض فشل تجربتها الأولى بالزواج من شخص آخر مختلف تمامًا عنها في المستوى الاجتماعي والثقافي، ولكن مع مرور الأيام تعلقت به ووقعت في حبه، لتكتشف في نهاية الأمر أنه شخص لا يستحق كل الحب الذي أعطته له،يدور في دراما اجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية.

وايضا شاركت بفيلم "جوازة توكسيك" جسدت شخصية زوجة تامر هجرس ووالدة ملك قورة، العمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، وغيرهم، والعمل من تأليف لؤي السيد، محمود كريم.

آخر أعمال هيدي كرم

وكان آخر أعمال هيدي كرم هو مسلسل "وبينا ميعاد 2" الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضي، والعمل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، محمد سليمان، نادية رشاد، أميرة أديب، آية سليم، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، الطفل محمد العزازي، الطفلة كنزي رماح، تسنيم هاني، يوسف إبراهيم، وتأليف وإخراج هاني كمال.