نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كليب "هنخربها".. أمينة تطرح أحدث أعمالها مع عبد الباسط حمودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "هنخربها"، ويشاركها الغناء المطرب عبد الباسط حمودة، وذلك عبر،د قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

تفاصيل كليب "هنخربها"

وأغنية "هنخربها" من كلمات عمرو قطب، وألحان حسين زكريا، والكليب من إخراج هيثم عنتر، وظهر الثنائي خلال الفيديو الذي نشرته أمينة عبر صفحتها الرسمية على موقع «انستجرام».، وهم يغنون أغنيتهم الجديدة «هنخربها».

كلمات كليب "هنخربها"

كل حاجة وليها علاج

إلا عكننة المزاج

المزاج لو مش مبسوط

الدماغ تعمل إزعاج

كله بالتسخين بيلين

إلا نشفان الإيدين

الماتور عمره ماهيدور

من غير مانحطله بنزين

طلع الفيزا

واصرف اتدلع

الحياه لذيذة

عيشها واتمتع

كفاية تحويش

يا مين يعيش

عيش يومين حلوين

قبل ماتودع

هنخربها مانخربها

ماهي خربانة والسلك ضاربها

هنخربها مانخربها

ونلم أيدينا ليه ونحسبها

هو اللي شال تحت البلاطة وهو ماشي

خد منها إيه ماكلنا هنسيبها

أخر أعمال الفنانة أمينة

وكان أخر أعمال الفنانة أمينة أغنية "مبروك سابك" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وقبلها طرحت أغنية "بتخوني يا وليد"، وقامت بطرح الأغنيتين عبر كل المنصات الغنائية، وأيضا على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

كلمات اغنية بتخوني يا وليد

أنا وش السعد عليك بعد ما كنت ع الحديد

وفي وجعك قايمة بدور الدكتور والتمريض

حبيتك حب يكفي الدنيا بحالها ويفيض

آخر أعمال الفنان عبد الباسط حمودة

وايضا آخر أعمال الفنان عبد الباسط حمودة، هو تتر أغنية مسلسل المعلم، بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

كلمات اغنية عبد الباسط حمودة

وجاءت كلمات تتر المسلسل: «انا معلم وعلى كتف الزمان، الزمان علي انا غبت غبتي وراجع بهبتي، والأ صل عصل يا معلم، والاصل عصل يامعلم، دواره صحيح الدنيا دواره، دواره وجاي علينا بخساره دعال فاضي وكلام فاضي ده بس النفس، عماره يا معز الزمن يا مازن يا ما ع الزمن، يا ما قل يا ملف الزمان يا مضار يا ما خلى، الميزان اختل ولا دامت في مره الحد، ولا مشيت على كيف حد ضحك كتير على ناس».