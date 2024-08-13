نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو يوسف يعود بقوة في "درويش المصري".. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم عمرو يوسف للعودة إلى السينما من خلال فيلمه الجديد "درويش المصري"، الذي يعد تجربة جديدة ومثيرة في مسيرته الفنية، تأليف الفيلم وسام صبري ومن إخراج وليد الحلفاوي، ويدور في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن، حيث يتحول البطل إلى شخصية شعبية مثيرة للاهتمام.

انضمام مصطفى غريب واستعدادات التصوير

انضم الممثل مصطفى غريب إلى طاقم العمل، ومن المتوقع الكشف باقي أسماء الممثلين قريبًا وفي الوقت الحالي، يعمل المخرج وليد الحلفاوي على تحديد مواقع التصوير، مستندًا إلى النسخة الأولى من السيناريو. من المقرر أن تبدأ عمليات التصوير في بداية شهر سبتمبر المقبل، مما يشير إلى استعداد الفريق للانطلاق في هذه المغامرة السينمائية.

عمرو يوسف وأحدث أعماله السينمائية

وكان آخر ظهور لعمرو يوسف في السينما من خلال فيلم "ولاد رزق 3"، حيث شارك في بطولته مع نخبة من نجوم الشاشة المصرية، منهم أحمد عز وآسر ياسين ومحمد ممدوح.

تميز الفيلم بوجود عدد كبير من ضيوف الشرف، من بينهم الملاكم العالمي تايسون فيوري والنجم كريم عبد العزيز، وأخرجه طارق العريان، مما أضاف للفيلم أبعادًا جديدة من التشويق والإثارة.

تجربة الأكشن في "شقو"

شارك عمرو يوسف أيضًا في فيلم "شقو"، الذي تميز بإطار مليء بالأكشن والإثارة، وشارك في بطولته مع نجوم مثل محمد ممدوح وأمينة خليل ويسرا.

الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، ويدور حول مجموعة خارجة عن القانون تواجه تحديات خطيرة في إطار مشوق مليء بالمفاجآت.

تطلع إلى المستقبل الفني

يعكس فيلم "درويش المصري" رغبة عمرو يوسف في التنويع بين الأدوار واستكشاف مجالات جديدة في عالم السينما، مما يعزز مكانته كنجم يتمتع بقدرة على تقديم الأعمال التي تجمع بين الكوميديا والإثارة.

ومع اقتراب بدء التصوير، يترقب الجمهور بشغف ما سيقدمه يوسف في هذا العمل الجديد.