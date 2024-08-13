نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ربيع يعد جمهوره بالضحك والإثارة في فيلمه الجديد "الصفا الثانوية بنات'" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان علي ربيع عن عمل سينمائي جديد يجمعه مع عدد من نجوم السينما المصرية، وذلك من خلال نشر صورة مميزة تجمعه بكل من أحمد السبكي، وكريم السبكي، وتامر أمين، ومحمود أمين على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

الإعلان عن فيلم جديد

نشر علي ربيع صورة حديثة له برفقة كبار المنتجين أحمد وكريم السبكي، بالإضافة إلى الإعلامي تامر أمين والفنان محمود أمين، مما أثار فضول محبيه حول العمل الفني الذي يخطط له، وكتب علي معلقًا على الصورة: "الحمد لله ربنا يكرمنا ونقدر نفرحكم، انتظرونا في فيلم الصفا الثانوية بنات قريبًا"،هذه الكلمات تحمل بين طياتها وعدًا لجمهوره بتقديم عمل سينمائي مميز ومثير.

آخر أعمال علي ربيع

تأتي هذه الأخبار بعد سلسلة من النجاحات التي حققها علي ربيع في الآونة الأخيرة، حيث شارك في فيلم "عالماشي"، وفيلم "بعد الشر"، بالإضافة إلى مسلسل "نصي التاني"، وفيلم "زومبي".

وقد لاقت هذه الأعمال استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء، مما يرفع سقف التوقعات حول الفيلم الجديد "الصفا الثانوية بنات".