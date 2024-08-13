لهذا السبب.. كريم الحسيني يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان كريم الحسيني، تريند المحرك البحث “جوجل” خلال الساعات الماضية، بعدما أعرب عن غضبه بسبب منعه من الصلاة في مسجد الشهيد أحمد حسن الجنيدي بالمقطم.

وكان كريم الحسيني، قد كشف ملابسات الواقعة عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقال خلال فيديو: "كنت داخل أصلي العصر في أحد مساجد المقطم بعد ساعة من وقت الصلاة، ومنعني أحد الأشخاص من الدخول بحجة غلق المسجد".

وأضاف: "حاولت اشرحله اني ركنت العربية ونازل أصلي أو على الأقل أدخل أتوضأ وأصلي في الساحة ولكنه منعني.. احنا وصلنا لفين".

تعليق وزارة الأوقاف على منع كريم الحسيني من الصلاة



وتعتزم وزارة الأوقاف، فتح تحقيق في واقعة منع الفنان كريم الحسيني من الصلاة في مسجد الشهيد أحمد حسن الجنيدي في المقطم.



آخر أعمال كريم الحسيني



والجدير بالذكر أن آخر أعمال كريم الحسيني، مسلسل اللي مالوش كبير، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

والمسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي وخالد سرحان ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وفتوح أحمد وهدى الإتربي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.