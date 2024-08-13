نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. آمال ماهر تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة آمال ماهر تريند محرك البحث جوجل، بعدما وجهت رسالة غامضة لأحد الأشخاص، أو ربما هو شخص واحد قصدته بتلك التغريدة، فلا زال الغموض يسيطر على هذه التغريدة، وتسببت في إثارة حالة من التساؤلات بين جمهورها ومتابعيها، حيث كتبت عبر حسابها بموقع إكس: الأفاعي إذا لم تلدغك لا تملك إلا الفحيح.

حفل آمال ماهر في تونس



ومؤخر أحيت آمال ماهر حفل غنائي ساهر بتونس ضمن فعاليات مهرجان قرطاج في تونس، بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو تامر فيظي، وشهد الحفل إقبال جماهيري كبير.

وقدمت آمال ماهر خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، ومن أبرزهم أغنية كسبتوا الرهان، أغنية أنا الحب، أغنية صاحبة عمري، أغنية الحكاية، أغنية أنا كويسة، وغيرها، وسط تفاعل الحضور.

آخر أعمال أمال ماهر



والجدير بالذكر، أن آخر أعمال أمال ماهر، طرحها لألبوم أنا كويسة، وطرحت آمال ماهر 5 أغاني، حصريا عبر منصة سبوتيفاي، وهي: أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان.

ويشمل الألبوم العديد من الأغاني المتنوعة ومن أبرزهم أغنية "الحكاية في مشهدين" التي قدمتها للجمهور العام الماضي خلال حفلها في العلمين الجديدة.