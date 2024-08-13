وزير الثقافة يُهنئ الدكتور هشام عزمي لاختياره رئيسًا لمجلس إدارة الجهاز المصري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 03:32 مساءً - حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على تقديم التهنئة إلى الدكتور هشام عزمي، بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية لمدة أربع سنوات.

حيث وجه وزير الثقافة، الشكر للدكتور هشام عزمي، على ما بذله من جهد خلال فترة توليه مسئولية أمانة المجلس الأعلى للثقافة طوال السنوات الماضية، وأعرب عن ثقته الكبيرة في قدرته على إحراز طفرة إيجابية في مجال تعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية، والعمل على تطويرها، بما يسهم في خلق بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتحفيز مسارات التنمية الثقافية في مصر.

كما أعرب وزير الثقافة، عن تطلعه لتكثيف آفاق التعاون المشترك بين الوزارة، والجهاز المصري للملكية الفكرية، لتحقيق الأهداف المشتركة بمجال الملكية الفكرية، والمساهمة في خلق مستقبل أكثر إشراقًا للثقافة والإبداع في مصر.

يذكر أن الدكتور هشام عزمي، حصل على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب، جامعة القاهرة، عام 1993، بالمشاركة مع جامعة وسكنسن- ميلووكي الولايات المتحدة.

كما حصل عام 1985 على ماجستير مكتبات ومعلومات من جامعة لافبرا للتكنولوجيا، ببريطانيا، وشغل منصب رئيس دار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة عام 2018م

تولى عدة مناصب داخل مصر وخارجها، منها: "عميد كلية الإعلام والاتصال، بالجامعة الأمريكية فى الإمارات، أستاذ المكتبات والمعلومات، جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات، 2009، وأستاذ مكتبات ومعلومات، جامعة قطر".