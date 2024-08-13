بسبب صورة... تعليقات طريفة متبادلة بين آسر ياسين وكزبرة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان كزبرة على مشاركة جمهوره بصورة له من أمام المرأة ممازحًا خلالها النجم آسر ياسين، من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"آسر ياسين الجاي".



ومن جانبه شارك آسر ياسين المنشور من خلال الستوري الخاص به بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"أنا نفسي افتكرتني أنا"، ليعلق كزبرة مرة آخرى على المنشور قائلًا: "شكرًا جدًا يا أستاذ آسر ياسين بس أنا مش جاي مني في دوبلير".



آخر أعمال كزبرة

والجدير بالذكر أن آخر أعمال كزبرة، في السينما هو فيلم “الحريفة” الذي استمرار عرضه في دور العرض السينمائية حتى عيد الفطر الماضي، الفيلم بطولة نور النبوى وميدو وأحمد غزي ونور إيهاب، ومن تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

ودارت قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

