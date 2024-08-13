المخرجة هاله جلال رئيسًا لمهرجان الإسماعيلية الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدر معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو قرارًا وزاريًا بتولي المخرجة هاله جلال رئاسة الدورة الـ 26 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر.

حيث جاء القرار بناء على مذكرة ترشيح مقدمه من الدكتور حسين بكر بتولي هاله جلال رئاسة المهرجان وذلك لخبراتها الكبيرة في صناعة الأفلام والمهرجانات.

معلومات عن هالة جلال

يذكر أن هالة جلال مخرجة وكاتبة ومنتجة شاركت في تأسيس" سمات" أول شركة لدعم الإنتاج الشاب المستقل في مصر والمنطقة العربية ادارتها لمدة عشر سنوات، انتجت خلالهم أكثر من 100 فيلم وثائقي وقصيرة شاركوا بالعديد من المهرجانات الدولية والمحلية، رئيسة مهرجان قافلة السينما العربية الأوربية لمدة ثلاثة سنوات، تبنت مشروع التعليم السينمائي المستقل فكانت من أوائل من أقاموا ورش تعليم السينما الحرة، المدير الفني لمهرجان المرأة بأسوان لعام واحد، أسست مشروع ملتقي الفيلم الذي شارك بمهرجان اسوان والجونة لعامين، عضوة في لجان تحكيم واختيار دولية ومحلية، محاضرة سينمائية دولية ومحلية، لها كتابات صحفية منشورة وروائية قيد النشر، أخرجت عدة أفلام تسجيلية أشهرهم الشوك، دردشة نسائية، الحائز على الجائزة الفضية بمهرجان روتردام العربي، آخر أفلامها "من القاهرة" الفائز بجائزة أحسن فيلم تسجيلي في المسابقة العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

معلومات عن مهرجان الإسماعيلية

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولى دوراته عام 1991.