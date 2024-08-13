نقابتا المهن الموسيقية والتمثيلية يقرران إيقاف تصاريح عمل هيفاء وهبى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 06:31 مساءً - خاطب الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية نظيره الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بخطاب رسمى باعتبارهما وكيلى اتحاد النقابات الفنية، وطالب أشرف زكى من مصطفى كامل تفعيل دور اتحاد النقابات بضرورة التعاون المفروض قانونياً وأدبياً وإدارياً، حيث أخلت الفنانة هيفاء وهبى ببنود تعاقد فنى بينها وبين شركة إنتاج سينمائى رغم حصولها علي عربون التعاقد ولم تنفذ ما جاء بقرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية والذى تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجدداً.

وجاء الطلب تزامناً مع ورود شكوى رسميه لنقابة المهن الموسيقية من منظم حفلات بإخلال هيفاء وهبى باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالى يوم 7/19 رغم حصولها على المبلغ المتفق عليه ما تسبب فى أضرار مالية كبيره لمنظم الحفل.

وبعد فحص الشكوى تبين صحة ما جاء علي لسان الشاكي لتتلاقي إدارة وقرارات لجنتي التحقيق والشئون القانونية بنقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية، حيث قررا عدم منح أي تصريح عمل للفنانة هيفاء وهبي لإقامة حفلات فنية أو ممارسة مهنة التمثيل لحين فض المنازعات الواردة للنقابتين.

وبسؤال الفنان مصطفي كامل عن تحديد موعد التحقيق مع الفنانة هيفاء وهبي، صرح بأن الشئون القانونيه هي المنوط بها تحديد موعد حضور الفنانة والشاكي ثم إبلاغه بهذا الموعد وعلى أقصى تقدير خلال الأسبوع المقبل.