عاجل- نقابة المهن التمثيلية ونقابة الموسيقيين تصدران قرارًا بإيقاف هيفاء وهبي عن العمل

القاهرة - محمد ابراهيم - نقابة المهن التمثيلية ونقابة الموسيقيين تصدران قرارًا بإيقاف هيفاء وهبي عن العمل

عاجل- نقابة المهن التمثيلية تطلب تفعيل دور اتحاد النقابات الفنية لوقف هيفاء وهبي.. خاطب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نظيره مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بصفتهما وكيلين لاتحاد النقابات الفنية وطالب زكي تفعيل دور الاتحاد لتعزيز التعاون القانوني والأدبي والإداري بين النقابات، على خلفية مخالفة الفنانة هيفاء وهبي لبنود تعاقد فني مع شركة إنتاج سينمائي.

تجاوزات هيفاء وهبي وتداعياتها



الفنانة هيفاء وهبي، التي حصلت على عربون التعاقد، أخلت ببنود الاتفاق مما أدى إلى إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجددًا من قبل نقابة المهن التمثيلية. كما وردت شكوى رسمية إلى نقابة المهن الموسيقية من منظم حفلات، تتعلق بإخلال وهبي باتفاق لإقامة حفل في الساحل الشمالي بتاريخ 19 يوليو، رغم استلامها المبلغ المتفق عليه، مما تسبب في أضرار مالية للمنظم.

إجراءات النقابتين



بعد فحص الشكوى، قررت نقابتا المهن الموسيقية والتمثيلية عدم منح أي تصريح عمل لهيفاء وهبي في الوقت الحالي حتى يتم حل النزاعات القائمة. وأوضح مصطفى كامل أن الشؤون القانونية هي المسؤولة عن تحديد موعد التحقيق مع وهبي والشاكي، ومن المتوقع أن يتم تحديد هذا الموعد في أقرب وقت ممكن خلال الأسبوع المقبل.