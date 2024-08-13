نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورى مرقدى يطرح كليبه الجديد "شوجر دادى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان يورى مرقدى، كليبه الجديد بعنوان "شوجر دادى" بالتعاون مع "نجوم ريكوردز"، وهى من كلماته وألحانه وتوزيعه، والكليب من إخراج سليم الترك.

ويعود يورى مرقدى من جديد للمنافسة الغنائية مع "نجوم ريكوردز" اذ طرح كلبين حتى الآن بعد فترة طويلة من الإبتعاد وهما "شوجر دادى"، و"أنا عربى".

معلومات عن يوري مرقدي

ويعتبر يورى مرقدى واحدًا من أهم نجوم الغناء فى العالم العربى وله نجاحات عديدة من قبل خاصة مع أغنية "عربي أنا" والتي أطلقت شهرته نحو مصاف العالمية وظهرت للنور منذ 23 عامًا، ليقرر إحياء أمجادها من جديد ولكن بأغنية مختلفة تماما حتى وإن كانت متشابهة في الاسم، لكنه تحمل طابعًا فكريًا وموسيقيًا سيكون مفاجئًا للجمهور.

ليكرر يورى مرقدى أفكاره الجذابة من خلال "شوجر دادى" التى يقدم من خلالها افكاره الجديدة والمختلفة فى عالم تصوير الكليبات فى الوطن العربى.