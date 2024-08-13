نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد القادم.. بدء عرض حلقات مسلسل "عمر أفندي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نجوم مسلسل “عمر أفندي” لطرح العمل عبر قناة ON الفضائية، ابتداءًا من يوم الأحد المقبل 18 أغسطس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، والذي يخوض بطولته النجم أحمد حاتم.

تررد قناة ON

التردد: 11862

معامل الترميز:27500

الاستقطاب: افقي

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أحداث مسلسل عمر أفندي

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال مسلسل عمر أفندي

ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.