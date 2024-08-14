خاص| تأجيل تصوير مسلسل "منتصر القرش" بعد رمضان 2025 لأجل غير مسمي

القاهرة - محمد ابراهيم - علم موقع "دوت الخليج الفني" من مصادر خاصة أنه تم تأجيل تصوير مسلسل "منتصر القرش" للفنان طارق لطفي، إلى ما بعد موسم رمضان 2025 بسبب ظروف غير محددة

قال مصدر من داخل العمل إنهم قرروا تأجيل التصوير لأسباب غير محددة، وأن المسلسل سيتم عرضه بعد شهر رمضان 2025.

أحداث مسلسل منتصر القرش

وينتمى مسلسل منتصر القرش للدراما الصعيدية حيث يجسد لطفى شخصية رجل صعيدى له العديد من العلاقات المتشعبة بسبب طبيعة عمله، يجسد لطفى شخصية رجل صعيدى له العديد من العلاقات المتشعبة بسبب طبيعة عمله.

أخر أعمال طارق لطفي

ومن ناحية اخري، تعاقد طارق لطفي على المشاركة في مسلس العتاولة الجزء الثاني والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2025، والمخرج أحمد خالد موسى، سيبدا استعدادات ابطال العمل لدخول بلاتوهات التصوير في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعدما قرر صناعه تقديم جزء جديد من العمل يعرض ضمن موسم رمضان 2025.

وكان اخر اعمال طارق لطفي هو مسلسل العتاولة كل من الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، هدي الأتربي، مصطفى أبو سريع، ميمي جمال، مريم الجندي وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف هشام جلال، وإخراج أحمد خالد موسى.