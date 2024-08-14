نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة والدة الداعية الإسلامي مصطفى حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفيت والدة الداعية مصطفى حسني، حسبما أعلن المنشد مصطفى عاطف عبر صفحته الخاصة موقع تبادل الصور والفديويها "إنستجرام".

وكتب مصطفى عاطف علي صفحته الشخصية: “لله ما أخذ ولله ما أعطى ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة تفيدة محمود محمد عبد الجواد، والدة أخي الحبيب الداعية مصطفى حسني، اللهم اغفر لها وارحمها”.

الشركة المتحدة تنعي مصطفي حسني

ويذكر ان نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدة الداعية مصطفى حسنى، في بيان لها، والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل الحاجة تفيدة عبد الجواد.

وجاب نص البيان كالتالي: “تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، والدة الداعية مصطفى حسنى، والتي وافتها المنية اليوم الثلاثاء، وتتقدم الشركة والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء للداعية مصطفى حسنى، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان”.