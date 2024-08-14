نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الهرشة السابعة و"مذكرات زوج".. أعمال درامية ناقشت الخلافات الزوجية قبل "الوصفة السحرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مشاكل خلافات الزواج بين الرجل والمرأة محل أهتمام كبير، ولهذا السبب كثرت مناقشها من خلال الدراما من جوانب كثير، فبعضهم حاول التطرق إلى فكرة أزمة منتصف العمر بعد الزواج أو الخيانة الزوجية والأنفصال بعد السنة السابعة من الزواج أو حتى نظرة المجتمع للمرأة المطلقة، وحاولت الدراما في أكثر من عمل التقرب إلى الواقع بشكل كبير من أكثر تلك الأعمال مسلسل "الوصفة السحرية " الذي يعرض حاليًا لكنه ليس الأول فهناك عدة أعمال درامية ناقشت هذة القضية

وفي السطور القادمة نرصد أبرز تلك الأعمال

الهرشة السابعة



ناقش المسلسل مشاكل الزواج بصفة عامة وبخاصة بعد مرور سبع سنوت، وبالرغم من أنه ناقش عدة قضايا إلا أنه ألقى الضوء بشكل كبير على فكرة الخيانة الزوجية وأضرارها في 15 حلقة فقط، وحقق نجاح كبير وقت عرضه، وهو من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، عماد رشاد، محمد محمود، أسماء جلال، عايدة رياض، حنان سليمان، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

مذكرات زوج

ناقش المسلسل الخلافات الزوجية ولكن ركز بشكل كبير على جانب أزمة منتصف العمر وتأثيرها على الزوج الذي يقرر البحث عن ذاته بعد الاحساس بشعور الأهمال من أسرته، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويشارك في بطولته طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، وهو سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج تامر نادي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

علاقة مشروعة

ناقش الملسل فكرة الخيانة الزوجية لزوج يكون على علاقة بفتاة لكن تتحول هذة العلاقة لرسمية فور معرفتة بحملها بالرغم من زواجة من أخرى كان يعيش معها حياة مستقرة مع أولاده لكن هذة الخيانة تؤثر على تماسك الأسرة وينتهي المسلسل نهاية مأساوية والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفي، ميمي جمال، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي

الوصفة السحرية

يعرض حاليًا مسلسل الوصفة السحرية، ويناش المسلسل عدة قضايا تخص المشاكل الزوجية من خلال مجموعة من النماذج المختلفة للأزواج خلال أحداث المسلسل، وهو من بطولة شيري عادل، عمر الشناوي، كارولين عزت، محمد أبو داوود، إسلام جمال، بسة داوود، هيدي كرم، سلوى محمد علي، وهو من إخراج خيري سالم.

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