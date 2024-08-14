محمد نور يكشف عن تفاصيل أحدث حفلاته الغنائية الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان محمد نور عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، حيث حرص "محمد" على مشاركة جمهوره بفيديو له معلنا عن موعد الحفلة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالفيديو تعليقاً قال فيه :" يوم الخميس ١٥ أغسطس لكل جمهور العربي والسعودي إلى كان بيسأل عن حفلة الساحل الشمالي، مع الفنان العربي المبدع محمود التركي تنظيم شركة أمازون ياسر الحريري مستنيكم نغني أغاني الألبوم الجديدة، بن عبد المعبود، المهندس أحمد عبد المعبود، والمهندس محمد عبد المعبود ".

تعليقات الجمهور على منشور محمد نور

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك دايما متميز، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال محمد نور

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد نور دويتو كلمني عن نفسك مع حبيبة، والتي حاز على إعجاب الجمهور.

وجاءت كلماتها على النحو التالي كلمني عن نفسك

يا جامد انت يا واثق في نفسك

في جمالك انت طب مين ينفسك

بتقولي لاءه ما تقول لنفسك

مابجيش انا غير بمزاجي

بمزاجي

بما بما بما

بمزاجي

بمزاجي

أنا اسهل حاجه بقولها لاءه

معايا هتشوف مشقه

بمزاجي كده كده

وانا بايعه الدنيا دماغي طقه

معنديش حاجه فارقه

أنا ممكن اجي بس

بمزاجي

بمزاجي

بما بما بما

بمزاجي

بمزاجي

كلمني عن نفسك

تطلع مين انت وشايفلي نفسك

مغرور شويه بتحب نفسك

قولتلي مش هاجي واهوه جيت بنفسك

مابجيش أنا غير بمزاجي

مزاجي لو راق ودماغي رايقه ماقولش لحد لاءه

بمزاجي كده كده

ودي في الدلع كده خطوتها سابقه وقلبي اختار ونقي

أنا ممكن اجي بس

بص في ورقتك

عينك عليا كده خدت وقتك

وانا كلت عقلك

عينك عليا عارف اني شاغلك

مابجيش أنا غير بمزاجي

بمزاجي

بما بما بما

بمزاجي

بمزاجي

بمزاجي