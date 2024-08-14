شاهد.. محمد رمضان في أحدث ظهور له برفقة معجب

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان محمد رمضان صوره تجمعه بمعجب من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وو علق محمد رمضان علي الصورة قائلا:

أنا اللي طلبت أتصور معاه .. واستغربت انه عمل رقم واحد في الصورة .. أتاري نمبر وان دي عقيدة كل المصريين سواء كان من الصعيد أو م الوادي الجديد

و يذكر أن نشر الفنان محمد رمضان صوره له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق عليها قائلًا:- “رمضان يجمعنا”.

و ظهر محمد رمضان وهو يمضي عقد المسلسل والشخصية التي سيؤديها في رمضان القادم 2025.

آخر أعمال محمد رمضان الدرامية

آخر أعمال محمد رمضان الدرامية، مسلسل "جعفر العمدة" حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا على مستوى العالم العربى، بطولة النجم محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، عماد صفوت، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

و تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أم ميتًا