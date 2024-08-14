الأحد.. انطلاق عرض مسلسل "عمر أفندى" على قناة ON

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد أبطال مسلسل "عمر أفندي" لعرض العمل عبر شاشة On، يوم الأحد المقبل الموافق 18 أغسطس الساعة 7.30 مساء، والمكون من 10 حلقات.

وبدأ القناة حملة الترويج عن المسلسل وقامت بطرح البرومو الرسمي للعمل، وذلك بعدما كانت طرحت البوسترات الدعائية لأبطال العمل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

أحداث مسلسل عمر أفندي

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال مسلسل عمر أفندي

ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.