شاهد.. شيرين عبد الوهاب تطرح أغنيتي ”بتمنى أنساك واللي يقابل حبيبي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنيتين الأولى بعنوان "بتمنى انساك" والثانية "اللي يقابل حبيبي"، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس ليسجل أول ظهور فنى لها.

شيرين عبد الوهاب تتعاون مع شركة جديدة فى الأغنيتين "بتمنى أنساك"، و"اللى يقابل حبيبى".

وتبدأ أغنية "بتمنى أنساك" بمقطع تقول كلماته:

بتمنى أنساك زي ما أنت نسيتني في يوم

بتمنى أنساك وأنسى إن أنا حبيتك يوم

وييجي النوم أو ييجي الموت

بس يسكت صوت الآه والعتاب واللوم

بتمنى أنساك

هو أنا حبيتك ليه؟

صدقت كلام أوهام

وصحيت على نار وآلام

كان قلبي وحيد مرتاح

وإنت اللي مليته جراح

خلتني أحبك ليه

ما دام إنت محبتنيش

وإزاي أنا بموت وتعيش

وعينيك بالليل بتنام.