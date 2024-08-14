غدًا.. محمد نور يحيي أحدث حفلاته الغنائية في الساحل الشمالي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد نور لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، بالساحل الشمالي، غدًا الخميس الموافق 15 أغسطس، ضمن موسم حفلات الصيف، ومن المقرر أن يقدم خلال الحقل باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، التي يتفاعل معها الجمهور.

محمد نور يروج لحفل الساحل الشمالي

وروج "نور" للحفل من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر مقطع فيديو، وعلق عليه قائلا: "يوم الخميس ١٥ أغسطس لكل جمهور العربي والسعودي إلى كان بيسأل عن حفلة الساحل الشمالي، مع الفنان العربي المبدع محمود التركي تنظيم شركة أمازون ياسر الحريري مستنيكم نغني أغاني الألبوم الجديدة، بن عبد المعبود، المهندس أحمد عبد المعبود، والمهندس محمد عبد المعبود ".

آخر أعمال محمد نور

ويذكر أن آخر أعمال محمد نور دويتو كلمني عن نفسك مع حبيبة، والتي حاز على إعجاب الجمهور.



وجاءت كلماتها على النحو التالي كلمني عن نفسك يا جامد انت يا واثق في نفسك في جمالك انت طب مين ينفسك بتقولي لاءه ما تقول لنفسك مابجيش انا غير بمزاجي بمزاجي بما بما بما بمزاجي بمزاجي أنا اسهل حاجه بقولها لاءه معايا هتشوف مشقه بمزاجي كده كده